Juventus, Bonucci torna alla Continassa in anticipo: "Ho sbagliato giorno?"

La Juventus riprenderà da martedì 8 gennaio gli allenamenti, ma Bonucci ha giocato d'anticipo rientrando un giorno prima. E scherzando su Instagram.

La Juventus si prepara alla ripresa con un trio di partite già fondamentali: l'ottavo di Coppa Italia con il Bologna, la Supercoppa contro il Milan e la prima di ritorno in campionato contro il Chievo. L'attesa è tanta, anche per Leonardo Bonucci. Che ha deciso di giocare... d'anticipo.

Il centrale difensivo bianconero si è infatti presentato alla Continassa con un giorno d'anticipo rispetto alla ripresa ufficiale, fissata per domani. Trovando, ovviamente, lo spogliatoio deserto.

Bonucci ha condiviso le immagini sul suo profilo Instagram, scherzandoci su e chiedendo: "Ho sbagliato giorno?".

La ripresa degli allenamenti in casa bianconera è fissata per domani, martedì 8 gennaio, per preparare le due sfide già da dentro o fuori con cui la Juve aprirà il 2019.

In ogni caso, Bonucci non ha trascorso la giornata da solo nel centro tecnico bianconero: lo ha raggiunto Alex Sandro, un altro anticipatario, come mostrato nelle storie dal centrale bianconero.