Juventus, Bonucci si è allenato in gruppo: con l'Atletico ci sarà

Leonardo Bonucci è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni: sarà a disposizione per Atletico Madrid-Juventus, così come Giorgio Chiellini.

Massimiliano Allegri può sorridere: Leonardo Bonucci ha svolto l'intero allenamento con i compagni risultando dunque recuperato per i prossimi impegni, in primis per Atletico Madrid-Juventus, in programma mercoledì sera e valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Il difensore di Viterbo si era infortunato alla caviglia in occasione della trasferta dell'Olimpico contro la Lazio, vinta a fatica dai bianconeri in rimonta grazie alle reti di Cancelo e Cristiano Ronaldo, quest'ultima su calcio di rigore.

Oltre a Bonucci, Allegri potrà contare pure su Giorgio Chiellini in Europa: l'ex Fiorentina ha svolto un lavoro personalizzato ma la sua presenza per l'atteso match continentale non pare essere a rischio. Sarà ricomposta, in tal modo, la coppia titolare dei centrali difensivi.

Seduta personalizzata anche per Cristiano Ronaldo (nulla di grave per lui) e Douglas Costa, in miglioramento dopo il problema muscolare rimediato alla coscia sinistra. Allenamento parziale con il gruppo, invece, per Barzagli.

Juventus attesa prima dall'anticipo di Serie A dell'Allianz Stadium contro il Frosinone: fischio d'inizio fissato per le ore 20:30 di venerdì.