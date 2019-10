Juventus, Bonucci leader contro il Genoa: primo goal stagionale in bianconero

Primo goal stagionale e 65 palloni giocati da Leonardo Bonucci nella sfida con il Genoa: leader indiscusso ed elemento fondamentale per Sarri.

La pessima parentesi al è ormai un lontano e sbiadito ricordo per Leonardo Bonucci, tornato ormai un imprescindibile punto fermo nell'undici titolare della . Con l'assenza di Chiellini il centrale bianconero ha preso letteralmente in mano la retroguardia della Vecchia Signora, abbinando esperienza e qualità.

Nella complicata sfida giocata contro il Bonucci ha sbloccato il match con una delle sue migliori armi: un perfetto stacco di testa su calcio d'angolo ad anticipare il portiere Radu e firmare il primo centro stagionale. Dalla sua prestazione emerge però un dato significativo: i 65 palloni toccati nell'arco dei novanta minuti, un dato sicuramente insolito per un difensore, che conferma però l'importanza della sua qualità nel gioco di Sarri in fase di impostazione.

Pochi difensori centrali in Europa iniziano l'azione con la precisione di Bonucci, che proprio per questo aveva attirato in passato le attenzioni di Pep Guardiola: nel gioco di mister Sarri, che come il tecnico spagnolo preferisce iniziare l'azione da dietro palleggiando, il classe '87 ricopre un ruolo fondamentale sotto più aspetti.

Qualità tecniche e leadership: in attesa del rientro di Chiellini tocca proprio a Bonucci guidare la retroguardia accanto a due centrali meno esperti come De Ligt e Rugani. A lui il compito di far crescere i compagni di reparto soprattutto dal punto di vista mentale in una difesa che ormai da anni risulta tra le meno battute d'Europa.