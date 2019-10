Juventus, Bonucci difende De Ligt: "Diventerà il difensore più forte del mondo"

Dopo la rimonta della Juventus contro la Lokomotiv, Bonucci ha fatto scudo su De Ligt: "Va lasciato tranquillo, perché è un predestinato".

L'infortunio di Chiellini ha rilanciato Leonardo Bonucci come capitano della e, come tale, il difensore bianconero sta guidando i compagni con il suo carisma: dopo la rimonta europea della Juventus contro la Bonucci, come riporta 'Tuttosport', ha voluto difendere Matthijs de Ligt e il suo difficile avvio di stagione.

"De Ligt è un predestinato, sta facendo fatica come abbiamo fatto tutti. Va lasciato tranquillo, ha le qualità per diventare, se non il migliore, uno tra i migliori difensori al mondo. Ha commesso degli errori, come in passato ho fatto io e come più in generale ha fatto chiunque: è inevitabile. Indossare questa maglia ti carica di pressioni e lui lo sta facendo a soli 20 anni, ritrovandosi a difendere a zona dopo averlo fatto a uomo fino alla stagione scorsa in . È soltanto una questione di tempo, anche contro la ha disputato una buonissima partita. Semplicemente è umano anche lui. Ma, con l’esperienza, diventerà il difensore più forte del mondo".

Giocare nella Juventus non è semplice per il carico di pressione che ci si porta sulle spalle a dover sempre inseguire un risultato solo, la vittoria. Doverlo fare poi a 20 anni e dopo essere stato il difensore più pagato della storia della , è ancora più complicato e queste difficoltà hanno colpito in pieno de Ligt. Le prestazioni del giovane olandese, però, stanno migliorando di partita in partita: cresce l'intesa con Bonucci, autore fino a qui di grandi prestazioni, e anche gli automatismi richiesti da Maurizio Sarri stanno iniziando ad ingranare.

La vicinanza del capitano bianconero, evidentemente, è ancora necessaria al colosso ex per essere indirizzato sui binari giusti: sia sul campo da gioco, che nei confronti delle critiche esterne. La crescita di de Ligt passa anche dalle critiche che piovono copiose su di lui, fomentate dalle enormi aspettative che si è portato in valigia nel suo viaggio dal De Toekomst alla Continassa.

La possibilità di riempire la stagione bianconera di trofei e vittorie passa anche dalla stabilità difensiva e dalla capacità di Bonucci e de Ligt di difendere alti e conquistare il possesso della palla nel minor tempo possibile, seguendo i dettami tattici di mister Sarri. Il capitano della Juventus lo sa bene e per questo motivo tiene il giovane difensore sotto la sua ala protettrice.