Juventus-Bologna, Mihajlovic ha diretto l'allenamento: allo Stadium vuole esserci

Sinisa Mihajlovic ha diretto l'allenamento di oggi del Bologna, contro la Juventus vuole essere in panchina: a Torino è però prevista pioggia...

Una buona notizia illumina la giornata del , con i giocatori e tutto lo staff che hanno accolto Sinisa Mihajlovic a Casteldebole per l'allenamento odierno. Questa è solo la seconda volta che capita da inizio stagione, e per questo è una nota più che lieta per la squadra e tutto l'ambiente, oltre ovviamente che per il serbo.

A partire dalle 15, ha iniziato a dirigere l'allenamento della squadra. L'ultima volta era accaduto il 29 settembre, alla vigilia della sfida casalinga contro la Spal.

Dimesso martedì 8 dall'Ospedale Sant'Orsola, dopo il secondo ciclo di chemioterapia necessaria per curare la leucemia che gli è stata diagnosticata a luglio, Mihajlovic è intenzionato a guidare anche la seduta di rifinitura di domani, per poi andare a e sedersi sulla panchina dello Stadium sabato sera (inizio alle 20.45), anche se molto dipenderà dalle condizioni fisiche del tecnico e dal meteo, dal momento che per sabato c'è la minaccia della pioggia.

Con la pioggia, soprattutto se dovesse essere copiosa, la presenza del tecnico potrebbe essere sconsigliata in panchina, per via della sua malattia.