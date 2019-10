Juventus-Bologna, le formazioni ufficiali: Rabiot e Higuain dal 1'

Le formazioni ufficiali di Juventus-Bologna: Sarri lancia Rabiot dal 1' a centrocampo al posto di Matuidi. Mihajlovic si affida a Palacio e Svanberg.

Queste le formazioni ufficiali di e :

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Bani, Danilo, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Classico 4-3-1-2 per Maurizio Sarri, che si affida a Higuain vicino a Ronaldo in attacco, con Bernardeschi trequartista data l’assenza di Ramsey. Khedira e Rabiot, preferito a Matuidi, interni, con Pjanic in regia. Difesa invariata: Cuadrado e Alex Sandro terzini, De Ligt e Bonucci in mezzo. Tra i pali Buffon.

Il Bologna risponde con il solito 4-2-3-1, con Mbaye, Danilo, Bani e Krejci davanti a Skorupski. A centrocampo c’è Svanberg con Pioli, con Orsolini e Sansone sugli esterni, più Soriano a supporto di Palacio.