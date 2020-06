Juventus a Bologna senza Higuain: il Pipita lavora ancora a parte

Higuain e Chiellini lavorano ancora a parte e salteranno anche Bologna-Juventus. Sarri pensa a Ramsey titolare, Pjanic verso la panchina.

Non arrivano buone notizie dall'infermeria della per Maurizio Sarri che anche lunedì sera a dovrà fare a meno sia di Giorgio Chiellini che di Gonzalo Higuain.

Ma se per il difensore la notizia dell'indisponibilità era nell'aria, il tecnico sperava di recuperare il Pipita almeno per la panchina. Higuain invece, secondo quanto riporta 'Sky Sport', anche oggi ha lavorato a parte e dunque quasi certamente non verrà convocato.

L'articolo prosegue qui sotto

D'altronde, considerato il calendario fittissimo che attende la Juventus nelle prossime settimane, nessuno intende correre rischi. La speranza insomma è di riavere Higuain al meglio venerdì contro il o al più tardi martedì 30 giugno quando i bianconeri saranno ospiti del .

Altre squadre

Le novità di formazione al 'Dall'Ara' dunque potrebbero essere rappresentate dall'inserimento di De Sciglio come terzino sinistro al posto dell'infortunato Alex Sandro e da Aaron Ramsey che verrebbe schierato come mezzala destra, con Bentancur in regia e Pjanic in panchina.

Poche infine le alternative in attacco dove a questo punto Sarri confermerà il tridente formato da Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo. Un tridente che a dire il vero in Coppa non è praticamente mai riuscito a rendersi pericoloso.