Juventus-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

JUVENTUS-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Bologna

Juventus-Bologna Data: 16-04-2022

16-04-2022 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Juve riceve il Bologna nella 33ª giornata di Serie A.

La vittoria in rimonta conquistata sul campo del Cagliari ha consentito ai bianconeri di consolidare il quarto posto mantenendo invariato il distacco di 5 punti sulla Roma prima inseguitrice.

Le reti di de Ligt e Vlahovic in terra sarda hanno permesso alla formazione di Allegri di accorciare anche sulle prime tre della classe: a sei giornata dalla fine, infatti, la truppa zebrata viaggia a a quota 62, a -6 dalla capolista della Milan e rispettivamente a -5 da Inter e Napoli, appaiate in classifica ma con i nerazzurri che devono recuperare ancora una partita.

Partita che verrà recuperata il 27 aprile proprio contro il Bologna, atteso all'Allianz Stadium alla vigilia di Pasqua. I rossoblù navigano in acque più che tranquille e nel Monday Night dell'ultimo turno hanno regolato 2-0 la Sampdoria al Dall'Ara grazie alla doppietta di Arnautovic. Il successo interno contro i blucerchiati ha permesso alla banda Mihajlovic di tornare al successo dopo cinque partite d'astinenza, scavano un solco di quindici punti sulla zona retrocessione.

All'andata, successo bianconero al Dall'Ara: 0-2 griffato dalle reti di Morata e Cuadrado.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Bologna: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-BOLOGNA

Juvenuts-Bologna in campo sabato 16 aprile 2022 all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio programmato per le ore 18.30.

DOVE VEDERE JUVENTUS-BOLOGNA IN TV

La sfida dell'Allianz Stadium sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Dopo aver sottoscritto l'abbonamento, i clienti DAZN dovranno scaricare l'app su una smart tv compatibile oppure attraverso un TIMVISION BOX, una console da gioco come PlayStation e Xbox, o dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

JUVENTUS-BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING

I clienti DAZN potranno seguire la partita di Torino anche in diretta streaming scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet, o in alternativa collegandosi al sito ufficiale effettuando l'accesso tramite pc o notebook.

Il racconto di Juve-Bologna sarà disponibile anche sul sito ufficiale di GOAL attraverso la consueta diretta testuale che vi fornirà aggiornamenti in tempo reale sul match di Torino: dall'annuncio delle formazioni fino alla cronaca della partita e alle interviste post gara.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il confronto tra bianconeri e felsinei verrà raccontato su DAZN dalla telecronaca di Ricky Buscaglia, affiancato da Dario Marcolin.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-BOLOGNA

Morata rientra dalla squalifica e va a completare il tridente con Cuadrado e Dybala a sostegno di Vlahovic. In mediana scelte obbligate con Zakaria e Rabiot unici disponibili nel pacchetto di centrocampo. In difesa tocca ancora a Chiellini al fianco di de Ligt, con Danilo e Pellegrini i terzini. In porta c'è Szczesny.

Rossoblù sulle note del 3-5-2: Orsolini affianca Arnautovic in attacco, mentre a centrocampo ci sarà Schouten in cabina di regia con Svanberg e Aebischer interni. Sulle corsie laterali, De Silvestri a destra e Hickey a sinistra. Difesa a tre davanti a Skorupski: Soumaoro, Medel e Theate.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Aebischer, Hickey; Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic.