Juventus-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus ospita il Bologna nella 19ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

JUVENTUS-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 24 gennaio 2020

24 gennaio 2020 Orario: 12.30

12.30 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

La Juventus di Andrea Pirlo ospita in casa il Bologna di Sinisa Mihajlovic nel lunch match della 19ª giornata di . I piemontesi, che devono recuperare la gara di andata con il , sono quinti in classifica con 33 punti, frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitti, i felsinei si trovano al 12° posto a quota 20, con un cammino di 5 successi, 5 pareggi e 8 k.o.

Segui Juventus-Bologna in diretta streaming su DAZN

Complessivamente, la Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Bologna in Serie A, ovvero 75 volte. Nei 73 confronti fra le due formazioni disputati in casa dei piemontesi, questi ultimi conducono nelle statistiche con 43 vittorie, 25 pareggi e 5 affermazioni dei rossoblù. Nei precedenti 9 anni in cui si è laureata campione d' , la Juventus ha incrociato 16 volte complessivamente il Bologna in Serie A, e non ha mai perso: 13 le vittorie e 3 i pareggi nel parziale.

Altre squadre

I bianconeri, tuttavia, sempre nelle scorse 9 stagioni, non hanno mai fatto peggio di quest'anno in termini di punti: i 33 punti attuali dopo 17 gare fanno il pari con quelli del 2015/16. La Vecchia Signora è reduce da 3 vittorie e una sconfitta nel Derby d'Italia contro l' nelle ultime 4 giornate, e in settimana ha conquistato la sua 9ª Supercoppa italiana, battendo il Napoli al Mapei Stadium di Reggio Emilia, i rossoblù hanno collezionato 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle precedenti 4 gare.

Cristiano Ronaldo è il capocannoniere della Serie A con 15 goal segnati, mentre Roberto Soriano, autore di 6 reti, è il giocatore più prolifico degli emiliani. Federico Chiesa, inoltre, ha nel Bologna la sua vittima preferita nel massimo campionato con 5 goal finora realizzati in carriera alla squadra rossoblù, fra cui anche la sua unica tripletta. In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-BOLOGNA

Juventus-Bologna si disputerà la mattina di domenica 24 gennaio 2021 nel palcoscenico dell'Allianz Stadium di . Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 147ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 12.30. La partita sarà diretta dal signor Juan Luca Sacchi di Macerata.

Il lunch match Juventus-Bologna sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Juventus-Bologna sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Massimo Donati al commento tecnico.

La partita Juventus-Bologna potrà essere vista, attraverso DAZN, in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare prima la app per sistemi Android e iOS, quindi avviarla e selezionare la gara dal palinsesto.

Gli utenti, terminata la partita, avranno la possibilità di prendere visione degli highlights e dell'evento integrale in modalità on demand.

permetterà a tutti i lettori di seguire la sfidaancheCollegandovi con il portale, troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Continua l'emergenza per Pirlo, che avrà ancora out per positività al Covid-19 Alex Sandro e De Ligt, mentre i vari Dybala, Demiral, Rafia sono ai box per problemi fisici. In forte dubbio anche Chiesa, afflitto da un problema alla caviglia. Davanti sarà riproposta la coppia Morata e Cristiano Ronaldo. A centrocampo Rabiot e Arthur sono in vantaggio su Bentancur. Sulle fasce, qualora Chiesa non dovesse farcela, agiranno Kulusevski e Ramsey. Davanti a Szczesny, Bonucci e Chiellini formeranno la coppia centrale difensiva, con Cuadrado e Danilo terzini. Le alternative, per far riposare qualche titolare, sono Dragusin in mezzo e Frabotta a sinistra.

L'articolo prosegue qui sotto

Mihajlovic non avrà a disposizione i soli Medel e Santander, entrambi infortunati. In attacco Palacio agirà da centravanti, con Orsolini, Barrow e Soriano trequartisti alle sue spalle. In mediana Schouten affiancherà Dominguez, con l'argentino che resta favorito su Svanberg. Fra i pali agirà Skorupski, pienamente ristabilito dopo la lunga assenza per infortunio, e in campo già a . In difesa De Silvestri e Dijks, in vantaggio su Hickey, saranno i due terzini, mentre Danilo e Tomiyasu comporranno la coppia centrale difensiva.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Ramsey, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Morata, C. Ronaldo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.