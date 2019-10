Juventus-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Juventus sfida in casa il Bologna nell'anticipo dell'8ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La capolista di Maurizio Sarri e il di Sinisa Mihajlovic saranno i protagonisti dell'anticipo serale del sabato dell'8ª giornata di . La Vecchia Signora, reduce dal sorpasso sui rivali dell' grazie alla vittoria nel Derby d' , comanda la graduatoria con 19 punti, frutto di 6 vittorie e un pareggio, ed è tuttora imbattuta in campionato.

Gli emiliani, dal canto loro, si trovano a metà classifica all'11° posto con 9 punti e un cammino di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. I 72 precedenti in Serie A disputati in casa dei bianconeri vedono la Vecchia Signora condurre nettamente con 42 vittorie, 25 pareggi e 5 affermazioni felsinee.

La Juventus, inoltre, è imbattuta da 24 gare casalinghe in Serie A (striscia positiva più lunga fra le 20 squadre del massimo campionato), mentre il Bologna ha vinto appena una delle ultime 8 partite in trasferta in campionato. Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore fra i bianconeri con 3 reti, Nicola Sansone e Rodrigo Palacio sono i giocatori più prolifici fra i rossoblù con 2 goal realizzati a testa.

Gli emiliani sono la vittima preferita di Paulo Dybala in bianconero: la 'Joya' ha realizzato finora 6 goal contro di loro da quando gioca a , più che contro ogni altra squadra.

La partita evoca ricordi positivi per 2 giocatori, uno per squadra: il tedesco della Juventus, Khedira, esordì in Serie A nell'ottobre 2015 proprio contro il Bologna nell'ottobre 2015, segnando un goal, il portiere rossoblù Skorupski, invece, ha esordito in A contro la nel maggio 2014 e Madama è la squadra contro cui ha fatto più parate in campionato (36 su 52 tiri nello specchio subiti). In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

JUVENTUS-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Bologna

Juventus-Bologna Data: 19 ottobre 2019

19 ottobre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO JUVENTUS-BOLOGNA

Juventus-Bologna si disputerà la sera di sabato 19 ottobre 2019 nel palcoscenico dell'Allianz Stadium di Torino. Il fischio d'inizio del confronto, che sarà diretto dal signor Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, è in programma alle ore 20.45. Sarà il 145° confronto fra le due squadre nel campionato di Serie A.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Juventus-Bologna. La partita sarà visibile per i clienti della piattaforma streaming anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, nonché su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo quale Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Juventus-Bologna sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky attivo potranno comunque seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q.

La telecronaca del match sarà affidata a Pierluigi Pardo, che sarà supportato dal commento tecnico di Francesco Guidolin.

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità di seguire Juventus-Bologna in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione e successivamente avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Sarri recupera Danilo, ma ad agire da esterni bassi saranno ancora Cuadrado e Alex Sandro. A centrocampo la regia sarà affidata a Pjanic, mentre Khedira e Matuidi dovrebbero spuntarla come mezzali su Bentancur e Rabiot. Per la trequarti, non convocato Ramsey: si va quindi verso la conferma di Bernardeschi. In attacco toccherà nuovamente al 'Pipita' Higuain, favorito su Dybala, affiancare il fuoriclasse Cristiano Ronaldo. In porta Buffon potrebbe concedere un turno di riposo a Szczesny.

Mihajlovic perde per 4 settimane Medel per una lesione al bicipite femorale. Il cileno è anche squalificato e sarà sostituito in medianda da Svanberg, favorito su Schouten e Dzemaili per fare coppia con Poli. In difesa k.o. anche Tomiyasu e Dijks: al loro posto Mbaye a destra e Krejci a sinistra, mentre Denswil dovrebbe prevalere su Bani per giocare accanto a Danilo. Sulla trequarti sarà confermato il terzetto composto dall'ex Orsolini, Soriano e Sansone, mentre il peso dell'attacco, considerata anche l'assenza per infortunio di Destro, ricadrà sulle spalle di Palacio.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio