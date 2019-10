Juventus-Bologna, i convocati: Ramsey non c'è, Danilo recuperato

Fra la lista dei convocati dei bianconeri per Juventus-Bologna a sorpresa non c'è il nome di Aaron Ramsey.

Fra i convocati della per la partita di questa sera contro il di Mihajlovic a sorpresa non c'è il nome di Aaron Ramsey: il centrocampista gallese, vittima di un infortunio con la nazionale, non si siederà nemmeno in panchina, mentre è nuovamente arruolato Danilo.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

Mister Sarri ritrova Danilo che potrà dare il cambio a Cuadrado sulla fascia destra, mentre De Sciglio non ce la fa ancora ad essere pronto e rimarrà in tribuna. Confermata anche l'assenza di Douglas Costa che proverà ad essere a disposizione del tecnico bianconero per l'impegno di di martedì. Per quanto riguarda la formazione ancora vivo il ballottaggio in avanti fra Dybala ed Higuain con il 'Pipita' in leggero vantaggio per partire dal 1'.

La sorpresa più grande è l'assenza di Ramsey fra i convocati, dopo essersi allenato a parte in settimana sembrava pronto almeno per la panchina, e invece non è stato considerato arruolabile per l'incontro di questa sera. Di seguito l'elenco completo dei convocati della Juventus:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi