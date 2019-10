Juventus-Bologna 2-1: Ronaldo-Pjanic, la Vecchia Signora passa di misura

La Juventus consolida il primo posto, in attesa dell'Inter. Contro il Bologna bastano i goal dei soliti Ronaldo e Pjanic. Danilo illude soltanto.

Una pragmatica e non brillante come in altre occasioni supera il e, in attesa che l’ scenda in campo, consolida la vetta. I bianconeri creano tanto, ma concretizzano poco. Il Bologna, pur conscio del netto divario tecnico, se la gioca con le carte a disposizione, sfiorando il pareggio nel finale. Restano i tre punti della Signora. Resta, soprattutto, il caloroso applauso di tutto lo Stadium riservato a Mihajlovic.

Sarri, in linea con le ultime uscite, si affida all’ormai consolidato 4-3-1-2. Dentro Rabiot, minuti di riposo per Matuidi. Bernardeschi ad agire alle spalle di Higuain e Ronaldo. Mihajlovic risponde con il 4-2-3-1, tra quantità e qualità.

Ronaldo e Higuain, in fase embrionale, provano a farsi vedere dalle parti dell’estremo difensore rossoblù. E, tanto per non perdere le buone abitudini, ci pensa il solito CR7 a sbloccare l’incontro: Skorupski fulminato sul suo palo e il goal numero 701 in carriera è servito.

I felsinei, tuttavia, rispecchiano totalmente il carattere del proprio allenatore. Da qui, l’incredibile rete di Danilo – destro secco – a infilarla lì dove Buffon non può proprio arrivare. I rossoblù ci credono, eccome. E ci provano soprattutto tentando di sfruttare i calci piazzati.

Nella ripresa Ronaldo di testa trova pronto l’ex portiere giallorosso. Che, comunque, non può nulla sul destro ravvicinato di Pjanic, sempre più leader della Signora. Higuain prova a chiuderla, ma Skorupski sale di tono e tiene viva la partita fino alla fine. Il subentrato Santander centra la traversa. Mentre Buffon, si sa, è come il vecchio: più invecchia, più migliora. Ogni riferimento al salvataggio negli ultimi respiri è puramente voluto. Da matita rossa un episodio di De Ligt che sarebbe potuto sfociare nel penalty.

IL TABELLINO

JUVENTUS-BOLOGNA 2-1

MARCATORI: 20’ Ronaldo, 26’ Danilo, 54’ Pjanic

JUVENTUS (4-3-1-2) Buffon 7; Cuadrado 6, Bonucci 6.5, De Ligt 5.5, Alex Sandro 6.5; Khedira 6 (61’ Bentancur 6), Pjanic 7.5, Rabiot 6 (72’ Matuidi 6); Bernardeschi 6, Ronaldo 7, Higuain 6.5 (82’ Dybala s.v.). Allenatore: Sarri

BOLOGNA (4-2-3-1) Skorupski 5.5, Mbaye 5.5, Bani 6, Danilo 6.5, Krejci 5.5; Poli 6 (82’ Dzemaili s.v.), Svanberg 5.5 (79’ Skov Olsen s.v.); Orsolini 5.5, Soriano 5.5, Sansone 5 (79’ Santander 6.5); Palacio 6. Allenatore: Mihajlovic.

Arbitro: Irrati

Ammoniti: Sansone, Danilo, Soriano (B), Sarri, Rabiot, Bentancur (J)

Espulsi: -