Juventus bloccata: zero tiri nella ripresa contro la Fiorentina

Un secondo tempo con poche idee per la Juventus di Allegri, mai al tiro contro la Fiorentina: la squadra con cui capita più spesso.

Terzo pareggio in cinque gare per la Juventus di Allegri, che dopo aver battuto lo Spezia si ferma nel big match contro la Fiorentina. Pari per 1-1 al Franchi, con i bianconeri in vantaggio grazie a Milik, recuperati dalla rete di Kouamé. Prestazioni difficile in avanti per Madama, soprattutto nella ripresa.

Turnover in vista della Champions e Vlahovic per tutti i 90 in panchina: senza il serbo e con Di Maria sostituito a metà gara, la Juventus ha faticato enormemente a costruire azioni pericolose, tanto che nella ripresa non si sono registrati tiri verso la porta difesa da Terracciano.

Eccezione che conferma la regola, visto che negli ultimi due decenni la Juventus ha fallito l'appuntamento con il tiro solamente in altre quattro occasioni, due delle quali curiosamente contro la stessa Fiorentina, spesso tabù per Madama.

Il nuovo arrivato Paredes ha faticato a creare gioco, mentre i cambi di Allegri, con De Sciglio al posto di Di Maria e Kean al posto di Kostic non hanno sortito miglioramenti, anzi portando la Juventus a limitare le idee sulla trequarti e nell'ultimo passaggio.

Una Juventus dunque ancora in rodaggio, che fin qui vive di lampi improvvisi. Allegri ha evidenziato a più ripresa di come l'importante in questo periodo sia fare punti, nonostante ci sia sempre margine per migliorare, ma i dati cominciano ad essere evidenti.

Le ultime due gare della Juventus hanno visto i bianconeri ottenere punti grazie alle punizioni di Vlahovic, in mezzo ad evidenti alti e bassi, senza grossa continuità. Ora la Champions contro il PSG, in una sfida senza mezze misure: tutto e subito, per forza.