Juventus, Bernardeschi svela il suo segreto: "Ho fatto il percorso Hoffman"

Federico Bernardeschi in questa stagione si è imposto ancora di più come uno dei titolari della , venendo utilizzato spesso da Allegri anche nelle partite di .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

L'ex ha parlato della sua crescita in un intervento all'università Bocconi di Milano, riportato dalla 'Gazzetta dello Sport'.

Il segreto dei suoi miglioramenti sarebbe un percorso chiamato Hofmann, di guarigione emozionale e legato alla psicologia.

"Due anni fa è successa una cosa che mi ha cambiato la vita: ho fatto un percorso che si chiama Hoffman, che ti consente di scoprire la persona che sei realmente. Da quel momento ho capito tante cose e ho detto basta: non gioco più per quella vocina e per gli altri, ma solo per me stesso".