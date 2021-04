Bernardeschi positivo al Covid-19: è il terzo giocatore della Juventus

Dopo Demiral e Bonucci, la Juventus fa i conti con un altro positivo all'interno del proprio organico. I bianconeri hanno comunicato che anche Federico Bernardeschi ha contratto il Covid-19.

Si tratta del terzo caso per il club della Continassa, che con un comunicato ufficiale ha diramato la notizia, aggiungendo che il calciatore è asintomatico.

"Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi. Il calciatore è in isolamento e asintomatico.

La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra".