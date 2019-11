Juventus, Bernardeschi chiarisce: "Pace tra Sarri e Ronaldo? Nessun dubbio"

Federico Bernardeschi torna a parlare di Cristiano Ronaldo dopo gli screzi con Sarri: "Ha risposto sul campo. Pace tra i due? Nessun dubbio".

Dopo la bella prestazione offerta con la maglia dell' , Federico Bernardeschi torna a parlare di e lo fa tirando in ballo Cristiano Ronaldo, che dopo la seconda sostituzione nel club bianconero ha risposto alla grande con una tripletta per il suo .

Ai microfoni di 'Dribbling', l'attaccante italiano ha spiegato il suo punto di vista sulla vicenda che ha coinvolto il fuoriclasse ex :

"Ronaldo ha dato una risposta sul campo. Pace con Sarri? Sì, assolutamente. Non c'è mai stato il minimo dubbio su questo".

Aveva fatto discutere la reazione di CR7 al termine della sfida tra Juventus e , quando il portoghese è andato via dallo stadio prima del fischio finale in seguito al cambio operato dall'allenatore, che aveva poi spiegato la scelta tirando in ballo le precarie condizioni fisiche del giocatore.

La tripletta in Nazionale ha fugato ogni dubbio: Ronaldo sta bene ed è pienamente a disposizione per la delicata trasferta sul campo dell' .