Juventus, Bernardeschi a sorpresa: "Senza il calcio avrei fatto lo scultore"

Con la palla tra i piedi ha spesso incantato i tifosi della nell'arco della stagione appena conclusa: Federico Bernardeschi racconta la sua infanzia con una passione per l'arte che avrebbe potuto portarlo addirittura lontano dal calcio.

Intervistato a 'Fashion Illustrated', l'attaccante bianconero ha parlato del suo passato con uno 'sliding doors' legato al mondo della musica e della scultura:

"Come sarebbe stata la mia vita senza il calcio? Quella della musica è davvero una grande passione, anche se credo che, come nel calcio, serva un grande talento naturale per essere tra gli eletti. Penso sia meglio per tutti che io abbia fatto il calciatore. Non ero tra gli eletti. Forse avrei portato avanti la tradizione di Carrara e avrei fatto lo scultore , mi sarebbe piaciuto".