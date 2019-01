Juventus, Bernardeschi: "+11 sul Napoli? Vogliamo allungare ancora"

Il successo con la Lazio ha permesso alla Juventus di volare a +11 sul Napoli. Federico Bernardeschi non si accontenta: "Questi punti non bastano".

In campo ha faticato enormemente, rischiando a più riprese il colpo del ko: la Juventus è uscita indenne dall'Olimpico contro la Lazio, addirittura con i tre punti in saccoccia che hanno permesso di volare a quota 59 punti in classifica, ben undici in più rispetto al Napoli secondo.

Protagonista dopo il suo ingresso è stato Federico Bernardeschi, autore di una grande accelerazione in occasione del primo goal realizzato da Cancelo, prima del definitivo 1-2 ad opera di Cristiano Ronaldo che ha trasformato un calcio di rigore concesso per fallo di Lulic sull'esterno ex Inter.

Intervistato da 'Sky Sport', Bernardeschi non sembra intenzionato a concedere respiro agli azzurri inseguitori.

"Vogliamo che il distacco sia ancora più ampio, l'importante è mantenere questo rendimento elevato. I punti accumulati finora non ci bastano, serve concentrazione ad ogni appuntamento".

In seguito al suo inserimento in campo, la Juventus ha cambiato letteralmente marcia effettuando una rimonta impronosticabile fino a qualche minuto prima.

"È tutta una questione mentale, se si resta attenti alla partita anche quando si è seduti in panchina poi diventa tutto più semplice. Ho lavorato proprio su questo aspetto, allenarmi con grandi campioni ogni giorno mi ha aiutato tanto. La nostra è stata una grande prova di carattere, non molliamo mai fino alla fine".

In Serie A sono diversi i calciatori italiani in rampa di lancio, nel nome di una nuova generazione azzurra che promette bene.