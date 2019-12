Juventus, Bentancur tenta il recupero-lampo: in panchina contro l'Udinese?

Bentancur, ko sabato contro la Lazio, potrebbe tornare a disposizione di Sarri già per Juventus-Udinese. Sperano anche Ramsey e Douglas Costa

Rodrigo Bentancur ci prova. Il centrocampista, uscito durante il primo tempo di - sabato scorso, secondo 'Tuttosport' a sorpresa potrebbe tornare a disposizione già domenica prossima contro l'.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Lo stesso Bentancur d'altronde dopo gli esami strumentali aveva tranquillizzato tutti. La distrazione del legamento collaterale mediale della gamba destra, insomma, non è grave tanto che adesso l'uruguaiano spera di andare almeno in panchina contro i friulani.

Sarri, seppure in emergenza a causa della squalifica di Pjanic e del lungo stop di Khedira, comunque non forzerà il recupero di Bentancur. L'obiettivo infatti è averlo al top per la contro la Lazio.

Anche perché domenica potrebbero rientrare tra i convocati altri due importanti tasselli per la Juventus: Aaron Ramsey e Douglas Costa.

Il primo sta recuperando dal sovraccarico muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime gare, mentre il secondo è sulla via del recupero dopo l'ennesimo infortunio muscolare subito contro l' ormai due settimane fa.