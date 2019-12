Juventus, Bentancur dopo l'infortunio: "Nulla di grave, tornerò molto presto"

Il giorno dopo la prima sconfitta stagione arriva una buona notizia per la dalle condizioni di Rodrigo Bentancur, che sembrano meno gravi di quanto temuto sabato sera al termine della gara contro la .

In attesa del comunicato ufficiale da parte della società ad annunciarlo è lo stesso Bentancur, tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram

"E' sconfitta che fa male ma dobbiamo rialzarci, imparare dagli errori commessi e continuare a lavorare duramente per migliorare. Stamattina mi sono sottoposto a una risonanza per conoscere l’entità dell’infortunio di ieri e fortunatamente non è grave. Grazie a tutti per i messaggi di affetto, tornerò molto presto!".