Juventus, Bentancur a lezione da Allegri: "Mi dice dove devo migliorare"

Bentancur: "Devo migliorare nella quantità dei goal, nei lanci a Ronaldo e nello stare davanti alla difesa, Allegri me lo ripete sempre".

La stagione 2018-2019 ha visto tra i protagonisti della Juventus che domina la Serie A ed è approdata agli ottavi di finale in Europa il giovane centrocampista uruguaiano Rodrigo Bentancur. Allegri gli ha spesso concesso fiducia, facendogli collezionare fino a questo momento 15 presenze in campionato e 4 in Champions League.

Ai microfoni di Juventus TV il diretto interessato ha parlato di questo suo periodo di crescita e dei consigli che gli vengono dati dall'allenatore bianconero.

"Sono molto contento per i due goal segnati contro Fiorentina ed Udinese, ma adesso il mio obiettivo è quello di realizzarne degli altri. Ci sono delle cose che devo migliorare: nel passaggio, nel servire Cristiano, ma anche nella posizione davanti alla difesa. Sono cose che Allegri mi ricorda spesso". L'articolo prosegue qui sotto

Adesso però non c'è il tempo di pensare ma bisogna scendere in campo e vincere sia contro il Bologna che in Supercoppa contro il Milan.