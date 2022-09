Juventus-Benfica dove vederla: Sky, DAZN o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Juventus contro Benfica nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

JUVENTUS-BENFICA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La Juventus riceve il Benfica nella seconda e importantissima gara della fase a gironi di Champions League.

I bianconeri sono chiamati a rincorrere in classifica dopo la sconfitta per 2-1 maturata al 'Parco dei Principi' al cospetto di uno strepitoso Kylian Mbappé autore della doppietta decisiva. Su sponda piemontese, si è rivelata inutile la rete di McKennie.

A Torino arriva un Benfica rinfrancato dalla bella vittoria nel match inaugurale del 'da Luz': i lusitani, infatti, hanno regolato per 2-0 il Maccabi Haifa grazie ai goal di Rafa Silva e Grimaldo.

L'ultimo confronto tra le due formazioni nel capoluogo piemontese risale al 1 maggio 2014 in occasione della semifinale di ritorno di Europa League: lo 0-0 finale - in virtù del 2-1 dell'andata - promosse i portoghesi verso la finalissima (giocata proprio allo Stadium) e poi persa ai rigori contro il Siviglia.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Benfica: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-BENFICA

Juventus-Benfica verrà disputata mercoledì 14 settembre 2022 all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio previsto per le ore 21.00.

DOVE VEDERE JUVENTUS-BENFICA IN TV

La gara di Champions League che vedrà opposte Juventus e Benfica sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video.

L'app di Amazon Prime Video si può scaricare su smart tv di ultima generazione ure sulle console di gioco come PlayStation o Xbox.

JUVENTUS-BENFICA IN DIRETTA STREAMING

Partita visibile su Amazon Prime Video anche in diretta streaming: sarà necessario scaricare l'app su smartphone e tablet oppure collegarsi al portale ufficiale effettuando l'accesso tramite pc o notebook.

Tutte le emozioni di Juventus-Benfica disponibili anche su GOAL.Collegandosi al sito ufficiale sarà possibile seguire la diretta testuale della partita, dall'annuncio delle formazioni, passando per il racconto del match sino alle interviste post gara.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il match verrà commentato da Sandro Piccinini, coadiuvato in telecronaca da Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-BENFICA

Milik in attacco con Vlahovic, con Miretti e McKennie (Locatelli e Rabiot sono in dubbio) a completare il centrocampo insieme a Paredes. Sulle corsie esterne largo a Cuadrado e Kostic. Bremer, Bonucci e Danilo schierati a tre in difesa a protezione di Perin.

Benfica con Ramos come unica punta, spalleggiato dal tridente Neres-Rafa Silva-Joao Mario. A centocampo Luis agirà a braccetto con Fernandes. Antonio Silva e Otamendi compongono la coppia centrale di difesa, mentre Bah e Grimaldo saranno i riferimenti laterali. In porta c'è Vlachodimos.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Miretti, Paredes, McKennie, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Luis, Fernandez; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos. All. Schmidt.