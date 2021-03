Juventus-Benevento dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus ospita il Benevento nel 28° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

JUVENTUS-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La Juventus, accantonata l'eliminazione dalla Champions League, ha lanciato la rincorsa all'Inter in Serie A. Per il 28esimo turno di campionato, prima delle due settimane di sosta, la Vecchia Signora ospiterà il Benevento di Pippo Inzaghi.

La squadra di Andrea Pirlo arriva dalla vitoria convincente contro il Cagliari e vorrà dare continuità di risultati. Il Benevento si comincia a preoccupare per la situazione di classifica e contro la Juventus giocherà senza nulla da perdere.

Dopo due vittorie nei primi due incroci in Serie A (stagione 2017/18), la Juventus ha pareggiato nel match d’andata di questo campionato contro il Benevento: l’ultima neopromossa a rimanere imbattuta contro i bianconeri in entrambi i match di uno stesso campionato è stata la Sampdoria 2012/13 (due vittorie per i blucerchiati in quel caso).

In tutti e tre i precedenti tra Juventus e Benevento in Serie A, entrambe le squadre hanno trovato la via del goal.

Prima del pareggio nel match d’andata, Filippo Inzaghi aveva trovato la sconfitta in tutti e tre i precedenti da allenatore contro la Juventus in Serie A (era alla guida del Milan e del Bologna).

ORARIO JUVENTUS-BENEVENTO

ORARIO JUVENTUS-BENEVENTO

La partita tra Juventus e Benevento è in programma per domenica 21 marzo, con il calcio d'inizio alle 15. Lo scenario sarà quello dell'Allianz Stadium di Torino.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva e in diretta tv la sfida Juventus-Benevento. La partita andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Gentile e Nando Orsi, che si occuperà del commento tecnico.

Juventus-Benevento potrà ovviamente essere seguita anche in diretta streaming, mediante Sky Go, su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa sarà possibile seguire Juventus-Benevento in diretta streaming anche su Now, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le partite della Serie A, a coloro che acquistano uno dei pacchetti proposti.

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Juventus-Benevento anche in diretta testuale. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Qualche defezione di troppo per Andrea Pirlo: oltre allo squalificato Cuadrado, non ci saranno Alex Sandro, Bentancur, Demiral, Dybala e Ramsey. Recuperato invece Buffon, che dovrebbe partire titolare. In difesa spazio alla coppia De Ligt-Bonucci, con Danilo e Bernardeschi confermati sulle fasce. A centrocampo tornano Arthur e McKennie. Attacco obbligato con Ronaldo e Morata, Kulusevski in panchina.

Inzaghi perde due pedine fondamentali per squalifica, come Schiattarella e Glik. Infortunati Depaoli, Iago Falque e Letizia. Possibile passaggio alla difesa a tre, con Tello e Improta a tutta fascia. Caprari e Lapadula saranno i due attaccanti, anche se Gaich si gioca le sue carte.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo.

BENEVENTO (3-5-1-1): Montipò; Tuia, Caldirola, Barba; Tello, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Caprari; Lapadula.