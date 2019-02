Juventus-Benatia, i retroscena sulla rottura: rapporto incrinato con Allegri e infortuni sospetti

Tra i motivi della rottura ci sarebbero i dolori muscolari accusati da Benatia e ritenuti 'sospetti' dalla Juventus. Gelo con Allegri.

Dopo gli infortuni di Bonucci e Chiellini in molti tra i tifosi della Juventus e non solo si sono chiesti i reali motivi della cessione di Benatia, difensore affidabile che nel prossimo mese sarebbe tornato molto utile ai bianconeri soprattutto in chiave Champions League.

Oggi a svelare i retroscena di una rottura ormai insanabile è 'Tuttosport', secondo cui alla base del divorzio con Benatia ci sarebbero alcuni atteggiamenti del difensore non troppo graditi dalla società e soprattutto da Allegri.

Il tecnico in particolare non avrebbe digerito i dolorini muscolari accusati da Benatia proprio tra fine dicembre (Atalanta-Juventus di campionato) e inizio gennaio (Bologna-Juventus di Coppa Italia) quando Allegri avrebbe voluto schierare il marocchino titolare per fare rifiatare Bonucci e Chiellini. Dolorini che come riporta 'Tuttosport' alla Juventus 'avrebbero suscitato più di un sospetto'.

Allegri insomma non sarebbe stato convinto di poter ancora contare su Benatia da qui a fine stagione e avrebbe preferito avallarne la cessione immediata anche per non turbare i delicati equilibri di spogliatoio.

Benatia d'altronde dal canto suo, dopo il ritorno di Bonucci e una stagione praticamente da titolare, aveva capito che quest'anno giocare con continuità sarebbe stato impossibile e ha quindi deciso di accettare la ricca offerta arrivata dal Qatar dove guadagnerà il doppio (5 milioni di euro) di quanto percepiva alla Juventus.

Ecco perché la rottura tra le parti, nonostante l'attuale emergenza difensiva, era ormai diventata inevitabile. E le parole pronunciate da Allegri in conferenza sul ritorno di Caceres forse ne sono la migliore conferma.