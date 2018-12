Juventus, Benatia ammette sui social: "Sono in un periodo difficile"

Sempre meno spazio in campo, sempre più nervosismo fuori. Medhi Benatia, dopo una stagione da protagonista con la Juventus, sta vedendo il proprio spazio sempre più ristretto e l'ennesima esclusione, a Bergamo, ha portato l'ex Udinese e Roma a sfogarsi sui social.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi Liga, Ligue 1 e Serie B in esclusiva

Il difensore marocchino è stato ancora una volta messo dietro alla coppia Bonucci-Chiellini, escluso dal 1' e nemmeno contro l'Atalanta è riuscito a scendere in campo. Un'esclusione che ha provocato rabbia e rammarico nel classe 1987, giunto al terzo anno di Juventus.

Questo il messaggio integrale postato da Benatia sul proprio profilo Instagram, in cui ha ammesso il momento difficile in bianconero.

"In questo momento difficile, siete in molti a lasciarmi messaggi di supporto, e vi ringrazio! Voglio in particolare rendere omaggio ai marocchini del mondo che si prendono del tempo di scrivermi! Poiché non posso rispondere a tutti, confermo che non c'è spazio per il dubbio e che dobbiamo continuare a tenere la testa alta, perché un leone non muore mai, dorme...".