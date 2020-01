Juventus, Beltrame vola in Bulgaria: ufficiale la cessione al CSKA Sofia

Nuova avventura in Bulgaria per Stefano Beltrame: ad attenderlo c'è il CSKA Sofia, che lo aveva già cercato nell'estate del 2018.

Dopo vari prestiti e ritorni Stefano Beltrame saluta ancora una volta la : il trequartista classe '93 tenta una nuova avventura all'estero, questa volta in Bulgaria, dove ad attenderlo c'è il Sofia con un nuovo contratto.

L'annuncio è stato dato dallo stesso club bulgaro tramite un suggestivo video pubblicato sui propri canali social con le migliori giocate del giocatore italiano, che dunque tenta il rilancio ancora una volta lontano dalla 'casa madre'.

Dopo le esperienze in categorie minori con le maglie di Pro Vercelli e Pordenone, il giocatore di proprietà della Juventus era stato ceduto in prestito in , dove ha giocato prima con i Go Ahead Eagles e poi con il Den Bosch. Ora una nuova esperienza in un palcoscenico sicuramente diverso dalla realtà italiana.