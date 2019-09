Juventus-Bayer Leverkusen, Sarri conferma il 4-3-1-2: Higuain in attacco

Maurizio Sarri per Juventus-Bayer Leverkusen sceglie ancora il 4-3-1-2: Ramsey agirà alle spalle di Ronaldo e Higuain.

Vietato cambiare. Maurizio Sarri , in vista della sfida con il , proseguirà all’insegna della continuità. Questo il verdetto emerso dall’ultima conferenza stampa, questo il verdetto di quanto sarebbe andato in scena nelle ultime esercitazioni alla Continassa.

Insomma, la si prepara ad affrontare una settimana impegnativa caratterizzata da due impegni di livello assoluto. Prima le Aspirine, per evitare di arrivare febbricitanti al derby d’ . Dunque, avanti tutta con il 4-3-1-2, sistema di gioco che ha fornito buone indicazioni contro e .

In porta, dopo il turno di riposo in campionato, toccherà a Szczesny . In difesa agiranno Cuadrado , Bonucci , De Ligt e Alex Sandro . Quest’ultimo, colpito da un lutto personale, è tornato ad allenarsi regolarmente ed è quindi abile e arruolabile. A centrocampo spazio ai titolarissimi, con Khedira e Matuidi a supportare l’estro in regia di Pjanic . Ramsey, come da copione, trequartista. In avanti Ronaldo e Higuain (favorito su Dybala).

In attesa di recuperare Douglas Costa, da valutare dopo la sosta, l’ex tecnico del ha tutta l’intenzione di sviluppare le tematiche di un sistema di gioco che, ad ampio raggio, potrebbe diventare molto più di un’alternativa.