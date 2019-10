Juventus-Bayer Leverkusen: Higuain più di Dybala, fuori Bellarabi

La Juventus ospita a Torino il Leverkusen. Si punta tutto su Ronaldo, che ha segnato a 32 squadre diverse in Champions, il Bayer sarebbe la 33esima.

La riparte in con la seconda giornata: di fronte alla Vecchia Signora ci sarà il e la squadra di Sarri vorrà trovare la prima vittoria stagionale in Europa, dopo il pareggio strappato al Wanda Metropolitano nella prima giornata.

Ovviamente tutti i fari sono puntati su Cristiano Ronaldo, che guiderà l'attacco della Juventus. Il portoghese oggi, a parte la vittoria della sua squadra, ha un altro motivo per fare bene e cercare il goal: non ha mai sfidato il Bayer Leverkusen in Champions League, e di conseguenza è una delle poche squadre che non ha subito goal da CR7.

Il portoghese ha segnato a 32 squadre diverse in Champions League, come Leo Messi. Con un goal questa sera staccherebbe la Pulce e andrebbe a pari merito con Raul, che ha 'bucato' 33 diverse difese. E sappiamo quanto sono importanti anche i record individuali per Ronaldo...

Accanto a lui ci dovrebbe essere Gonzalo Higuain, in un serrato ballottaggio con Paulo Dybala. Per il resto, la formazione della Juventus è scolpita, con Alex Sandro che torna titlare sulla fascia sinistra, e Cuadrado confermato in difesa nel ruolo di terzino destro.

A centrocampo la spuntano ancora i titolarissimi di Sarri: Pjanic a dettare i tempi, con Khedira e Matuidi a fare da interni. In porta torna Szczesny dopo il turno di riposo in campionato a favore di Buffon, mentre non 'respira' la coppia centrale formata da Bonucci e De Ligt.

Qualche dubbio in più per Peter Bosz, che dovrebbe accantonare l'idea della difesa a tre. Non recupera Bailey, out nelle ultime due partite per un problema muscolare, ed anche l'acciaccato Bellarabi non dovrebbe essere nell'undici titolare. Dietro l'unica punta Alario giocheranno Havertz, Amiri e Volland.

L'uomo da tenere d'occhio è proprio Havertz, elogiato anche da Maurizio Sarri nella conferenza stampa della vigilia.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Dragovic, S. Bender, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Havertz, Amiri, Volland; Alario.