Juventus-Bayer Leverkusen dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

La Juventus affronta il Bayer Leverkusen per il Gruppo D di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

e si affrontano per la seconda giornata del Gruppo D di in una partita che potrebbe già essere decisiva in chiave qualificazione.

I tedeschi infatti a sorpresa hanno perso al debutto in casa contro la Mosca, mentre i bianconeri si sono fatti rimontare due goal dall' nei minuti finali.

La Juventus è reduce da tre vittorie consecutive in campionato contro , e , mentre il Bayer Leverkusen ha vinto le ultime due ma ha anche subito un pesante 4-0 sul campo del .

L'unico precedente tra le due squadre risale alla fase a gironi della Champions League 2001/02: vittoria della Juventus a per 4-0 e successo del Bayer Leverkusen in casa per 3-1.

In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Bayer Leverkusen: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

JUVENTUS-BAYER LEVERKUSEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Bayer Leverkusen

Juventus-Bayer Leverkusen Data: 1 ottobre 2019

1 ottobre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky, Mediaset

Streaming: Sky Go, Now Tv, Sportmediaset

ORARIO JUVENTUS-BAYER LEVERKUSEN

Juventus-Bayer Leverkusen si gioca martedì 1 ottobre 2019 all'Allianz Stadium di Torino. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21. L'arbitro della gara sarà lo scozzese Collum.

Juventus-Bayer Leverkusen verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canale 472 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 252 del satellite). Prima e dopo la gara appuntamento con Ilaria D'Amico e i suoi ospiti a 'Champions League Show': durante il programma interviste ai protagonisti, commenti e gli highlights di tutte le partite della serata.

Chi non è abbonato alla pay-tv potrà comunque vedere Juventus-Bayer Leverkusen in diretta e in chiaro, la partita infatti verrà trasmessa anche da Mediaset su Canale 5. Al termine della gara Giorgia Rossi e i suoi ospiti commenteranno quanto accaduto e intervisteranno i protagonisti.

Juventus-Bayer Leverkusen sarà ovviamente disponibile in diretta per gli abbonati Sky su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go. La partita sarà visibile in streaming per gli abbonati al servizio anche su Now Tv.

Inoltre Juventus-Bayer Leverkusen verrà trasmessa in diretta streaming e in chiaro pure da Mediaset tramite il sito Sportmediaset.

Sarri ritrova Alex Sandro sulla sinistra, Matuidi quindi tornerà a centrocampo insieme a Khedira e Pjanic. Sulla destra, senza Danilo e De Sciglio, toccherà invece ancora a Cuadrado giocare nel ruolo di terzino. Conferma anche per Ramsey che agirà alle spalle di Cristiano Ronaldo e Higuain, favorito su Dybala.

Nel Bayer Leverkusen Bailey è out ed anche Bellarabi non è al meglio: alle spalle di Alario dovrebbero dunque esserci Havertz, Amiri e Volland. In difesa è ballottaggio Dragovic-Tah per affiancare Sven Bender davanti a Hradecky, a centrocampo Aranguiz e Baumgartlinger.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Dragovic, S. Bender, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Havertz, Amiri, Volland; Alario.