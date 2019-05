Juventus, Barzagli può restare: ruolo nello staff del nuovo allenatore

La Juventus avrebbe offerto un ruolo nello staff del nuovo allenatore a Barzagli, l'ex difensore inizierà il corso a Coverciano.

Massimiliano Allegri ci aveva visto lungo, il futuro di Andrea Barzagli potrebbe davvero essere in panchina. E forse ancora alla .

Secondo 'Tuttosport' infatti la società bianconera avrebbe offerto a Barzagli la possibilità di restare alla Continassa entrando a fare parte dello staff del nuovo allenatore.

Barzagli d'altronde, per dirla come Allegri, viene ritenuto un 'professore della difesa' in grado di aiutare i compagni più giovani a crescere e capire cos'è la Juventus.

"Sta iniziando a guardare le cose da una prospettiva diversa, perché in futuro potrebbe entrare in uno staff e occuparsi dei difensori".

A luglio Barzagli si iscriverà sicuramente al corso per allenatori a Coverciano ma non ha ancora deciso se accettare l'offerta della Juventus o prendersi un po' di tempo.

Le porte della Continassa comunque sono spalancate: qualsiasi sia il nome del nuovo allenatore, un posto per Barzagli alla Juventus ci sarà sempre.