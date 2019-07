Juventus, Barzagli per ora fa marcia indietro: non farà parte dello staff di Sarri

L'ormai ex difensore centrale, Andrea Barzagli, dopo il ritiro dal calcio giocato, vuole dedicarsi ad altro: sorpresa a 24 ore dall'inizio del ritiro.

Sorpresa a 24 ore dall'inizio del ritiro estivo della . Contrariamente a quanto inizialmente previsto, l'ormai ex difensore centrale Andrea Barzagli non farà parte, almeno per il momento, dello staff tecnico di Maurizio Sarri.

A riferirlo è 'La Gazzetta dello Sport', secondo la quale il Campione del Mondo di Berlino 2006 avrebbe maturato la decisione nei giorni scorsi e vorrebbe ora dedicarsi ad altri impegni per poi valutare con calma l'eventuale futuro post carriera nel mondo del calcio.

La presenza di Barzagli avrebbe dovuto fungere da trade-union fra il nuovo staff e il gruppo giocatori, di cui il classe 1981 ha fatto parte per 8 stagioni, fino alla conquista dell'ottavo Scudetto consecutivo. Si spezza così, dopo tante stagioni, quella 'BBC' (il trio Barzagli, Bonucci e Chiellini) che aveva rappresentato il marchio di fabbrica del club bianconero.

L'assenza dell'ex difensore sarà comunque almeno parzialmente assorbita dal ritorno come dodicesimo di Gianluigi Buffon, le cui responsabilità come 'uomo spogliatoio' in questa stagione sarà evidentemente ancora più consistente.

Al fianco di Sarri resteranno dunque il suo vice Giovanni Martusciello, liberatosi dall' dopo aver fatto il vice di Spalletti, e specialista della linea difensiva, e i suoi uomini di fiducia, che lo avevano seguito anche nella sua esperienza in con il : Marco Ianni, Massimo Nenci, Davide Ranzato, Davide Losi e Gianni Picchioni.

La novità sarà invece rappresentata dall'arrivo di Daniele Tognaccini, ex responsabile di -Lab, che lavorerà a stretto contatto con il preparatore atletico Pertusio.