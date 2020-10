Juventus-Barcellona, Morata come Caputo: 3 goal annullati per fuorigioco

Sfortunatissimo Alvaro Morata, che contro il Barcellona segna 3 volte, ma sempre in fuorigioco: fanno 5 reti stagionali annullate per offside.

Tre goal segnati, tre goal annullati, tre urla di gioia strozzate in goal. Il rapporto tra Alvaro Morata e la porta avversaria è sempre più complicato. Non tanto per colpa sua, quanto delle bandierine dei guardalinee, costantemente alzate verso il cielo quando di mezzo c'è lo spagnolo.

Sfortunatissimo lo - di Morata, che si è visto annullare tre reti, tutte per fuorigioco. Le prime due nel primo tempo e la terza nella ripresa. I centimetri hanno nuovamente tradito l'ex attaccante dell' , con tanto di check VAR a confermare la decisione del direttore di gara oppure a indurlo a cambiare idea.



Incredibile l'inizio di stagione di Morata, che di reti ne ha segnate tre e se n'è viste cancellare cinque per offside tra campionato e : le altre due, prima di quella di questa sera, contro il prima e il poi.

Vi ricorda qualcosa? Esatto: lo stesso era accaduto a Ciccio Caputo qualche settimana fa, in - , match valido per la seconda giornata di . Tre goal annullati anche per il centravanti neroverde, partito ogni volta in leggero fuorigioco. Ma lui, alla fine, un goal buono l'aveva trovato.