Juventus-Atletico Madrid: quando Emre Can e Spinazzola sembravano il futuro bianconero

Emre Can e Spinazzola furono tra i principali protagonisti di quella memorabile rimonta sull'Atletico Madrid: poi l'addio alla Juventus.

Il calcio vive di momenti, partite che possono cambiare un'intera carriera: tra le più grandi imprese della storia recente della c'è proprio la strepitosa rimonta sull' negli ottavi di finale della 2018/19. In quella notte due giocatori su tutti sembravano definitivamente consacrati nel futuro bianconero: Emre Can e Leonardo Spinazzola.

A distanza di un anno le cose sono ben cambiate per entrambi: il centrocampista tedesco è tornato in per vestire la maglia del , mentre il laterale italiano ha scelto la per il definitivo rilancio.

Eppure in quella notte di marzo mister Allegri indovinò tutte le mosse schierandoli entrambi dall'inizio. Emre Can fu impiegato a destra in una linea difensiva a tre tutta nuova, dando spazio a Cancelo e allo stesso Spinazzola sulle corsie esterne.

Il primo sfoderò una prestazione di altissimo livello, risultando anche il primo vero regista della squadra in fase di inizio manovra: una duplice funzione che mandò letteralmente in tilt i piani del 'Cholo' Simeone. Cuore, aggressività e tempismo per quella che fu una delle migliori prestazioni del centrocampista classe '94 con la maglia bianconera.

Un giocatore capace di interpretare più ruoli abbinando quantità e qualità: non abbastanza però per convincere Maurizio Sarri e lo staff di Madama qualche mese più tardi, quando lo stesso Emre Can fu lasciato ai margini della rosa fino alla cessione nel mercato invernale.

Discorso analogo per Spinazzola, che contro i Colchoneros fu praticamente imprendibile sulla corsia di sinistra: perfetto in fase difensiva, un attaccante aggiunto con la palla al piede. Proprio dai piedi del giocatore italiano arrivarono tante palle per gli attaccanti: una prestazione che convinse molti addetti ai lavori per quello che sarebbe potuto diventare un punto fermo della Vecchia Signora negli anni a venire.

Complice invece qualche infortunio di troppo Spinazzola non riuscì a confermarsi nei mesi a venire, fino a scegliere di lasciare già in estate a distanza di pochi mesi.

Non solo i tre goal di Ronaldo in quella che fu una partita perfetta: anche Federico Bernardeschi, preferito a Dybala nel tridente offensivo, risultò decisivo con giocate di altissimo livello.

Probabilmente la miglior partita dell'attaccante della Nazionale con la maglia della Juventus: anche lui però ad oggi non sembra aver pienamente convinto l'ambiente e le voci di mercato sul suo conto continuano ad arrivare con una certa continuità. Perchè il calcio cambia velocemente: eroi per una notte, ma la storia è stata scritta.