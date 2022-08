Juventus-Atletico Madrid, Kean nemmeno in panchina: punito per motivi disciplinari

Moise Kean salta l'amichevole tra Juventus e Atletico Madrid per motivi disciplinari: colpa di un ritardo alla convocazione per la partita.

Sorpresa dell'ultimo minuto in casa Juventus, a poco tempo dal calcio d'inizio dell'amichevole contro l'Atletico Madrid alla Continassa, nuova sede scelta dopo la rinuncia a Tel Aviv per motivazioni riguardanti la tensione nella striscia di Gaza.

Dell'undici titolare di Massimiliano Allegri non fa parte Moise Kean: l'attaccante classe 2000 è arrivato in ritardo alla convocazione per la partita, ragion per cui è stato punito disciplinarmente.

Kean non è presente nemmeno in panchina e, il suo posto sull'out sinistro del tridente offensivo completato da Di Maria e Vlahovic, è stato preso dal giovane Soulé.

Un passo indietro per Kean, dopo gli ottimi propositi con cui si era presentato allo scattare del ritiro estivo: tirato a lucido per la nuova stagione, l'ex PSG ha anche timbrato una doppietta nell'amichevole di prestigio col Barcellona in terra statunitense.