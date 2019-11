Juventus-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali: Cristiano Ronaldo titolare

Juventus con Ramsey sulla trequarti, De Sciglio terzino e Bentancur a centrocampo. C'è l'ex Morata nell'Atletico, titolari anche Herrera e Vitolo.

Le formazioni ufficiali di - :

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Hermoso, Felipe, Lodi; Koke, Thomas, Hector Herrera, Saul; Morata, Vitolo.

Penultima gara della fase a gironi per Juventus e Aletico Madrid, in campo allo Stadium con obiettivi diversi: i bianconeri vogliono raggiungere il primo posto dopo aver strappato il pass per gli ottavi, i Colchoneros qualificarsi alla fase successiva con un'impresa a .

La Juventus recupera Cristiano Ronaldo, titolare in attacco insieme a Dybala. A centrocampo c'è Bentancur con Pjanic e Matuidi, mentre Ramsey giocherà sulla trequarti. Davanti a Szczesny spazio per Danilo, Bonucci, De Ligt e De Sciglio. A sorpresa panchina per Higuain, Cuadrado e Khedira.

L'Atletico risponde con il 4-4-2: Joao Felix in panchina, non al meglio, Simeone si affida all'ex Morata con Vitolo. Saul, Herrera, Thomas e Koke compongono invece il quartetto di centrocampo. Tra i pali c'è Oblak, con Trippier, Hermoso, Felipe e Lodi a formare la retroguardia.