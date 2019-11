Polemica su Juventus-Atletico, Dybala esulta col saluto militare per Demiral: "Scherziamo..."

Dybala ha esultato imitando Demiral dopo il vantaggio contro l'Atletico: il difensore lo fa però in appoggio al leader turco Erdogan.

Paulo Dybala segna un gran goal, lo Stadium esulta, la vola verso gli ottavi come prima del proprio raggruppamento. Tutto bello per i tifosi bianconeri, ma la polemica non manca. Nata, infatti, per l'esultanza dell'argentino dopo aver battuto Oblak per l'1-0 all' .

Paolo Dybala, attığı gol sonrası Merih Demiral’a doğru asker selamı verdi. 🇹🇷🇦🇷 pic.twitter.com/FzrUulZYUA — menfaatsiz𝐆𝐒evenler (@MenfaatsizSvnlr) November 26, 2019

L'attaccante argentino, infatti, ha sfoggiato il saluto militare verso Demiral, imitando proprio il compagno di squadra, reduce da un'esultanza simile durante le qualificazioni all'Europeo 2020. Il gesto, però, ha portato a grandi proteste tra i tifosi, visto l'appoggio al leader turco Erdogan.

Anche Dybala è stato preso di mira per l'esultanza pro-Demiral, probabilmente non conscio di cosa rappresenti in quest'autunno festeggiare in tale modo: polemica infuocata sui social dopo quanto visto sul terreno di gioco dello Stadium di .

Al termine della gara Dybala ha spiegato il gesto cercando di gettare acqua sul fuoco:

"Con Demiral scherziamo sempre, lo prendiamo in giro nello spogliatoio per le foto uscite e perchè faceva finta con queste cose. Ma non c'è nessun messaggio...".

Diversi giocatori turchi, diciamo pure praticamente la totalità, hanno come noto appoggiato Erdogan con esultanze specifiche dopo una rete: saluto militare a profusione per evidenziare di essere a favore del leader turco nelle ultime settimane, che hanno visto la Nazione di Ankara entrare in Siria.

Come ovvio, e consueto, anche il calcio è entrato nella politica in quest'occasione. Basti pensare che Sahin , giocatore turco, è stato licenziato dal St.Pauli per un post sui social in appoggio all'esercito turco, impegnato in Siria nei bombardamenti contro i curdi.

Il St.Pauli , squadra nota per il suo carattere anti-fascista, anti-razzista e anti-omofobo, non ha accettato quanto scritto da Sahin. Quest'ultimo si sta allenando nel suo ex Başakşehir, almeno in attesa di essere ingaggiato dal club di Istanbul nella prossima sessione di calciomercato.