Juventus-Atletico Madrid dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

Juventus a caccia del primo posto nel girone di Champions League: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Già qualificata agli ottavi di , laha ora l'opportunità di passare oltre come capolista già nel prossimo turno europeo. Di fronte ai bianconeri l', che all'andata pareggiò 2-2 con la formazione di Sarri. Ora, il decisivo match di ritorno.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Juventus a dieci punti, Atletico Madrid a sette: per passare come prima del girone a Madama basterebbe anche un pareggio, ma solamente per 1-1 o 0-0. Calcoli a cui la squadra piemontese non pensa, decisa a continuare a vincere per acquistare fiducia in vista del proseguo della competizione.

Un pareggio non accontenterebbe però l'Atletico Madrid, visti i tre punti conquistati fin qui da da Mosca e . Impegnate nello scontro diretto, il team russo e quello tedesco potrebbero seriamente mettere pressione al club spagnolo qualche ora prima (match alle 18:55).

In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Atletico Madrid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

JUVENTUS-ATLETICO MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Atletico Madrid

Juventus-Atletico Madrid Data: 26 novembre 2019

26 novembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky, Canale 5

Sky, Canale 5 Streaming: Sky Go, Mediaset Play e Now Tv

ORARIO JUVENTUS-ATLETICO MADRID

La gara di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid si giocherà martedì 26 novembre 2019 in quel di . Appuntamento all'Allianz Stadium, casa bianconer, alle ore 21.

Juventus-Atletico Madrid sarà trasmesso sia su Sky, sia su Mediaset. La gara potrà essere seguita su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite). In più il match sarà disponibile in tv su Canale 5.

Il match di ritorno tra Juventus e Atletico Madrid sarà trasmesso in su Sky Go, app per gli abbonati Sky che permetterà di seguire la gara tra bianconeri e Colchoneros grazie all'utilizzo di pc, tablet o cellulare.

Juventus-Atletico Madrid anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky. Infine, partita disponibile in streaming in chiaro su Mediaset Play e il sito Sport Mediaset.

Maurizio Sarri schiererà la Juventus con il consueto 4-3-1-2. De Ligt dovrebbe recuperare e sistemarsi al centro della difesa al fianco di Bonucci, il caso di forfait sarà ballottaggio tra Demiral e Rugani. A centrocampo, Bentancur potrebbe essere avanzato in posizione di trequartista ed agire alle spalle di Cristiano Ronaldo ed uno tra Gonzalo Higuain (favorito) e Paulo Dybala.

4-4-2 per Simeone che in difesa non potrà fare affidamento su Savic e Gimenez. Nel cuore della linea davanti ad Oblak spazio per Hermoso e Felipe, mentre Trippier e Lodi agiranno da esterni di destra e sinistra. In attacco è certa l’assenza di Diego Costa (rientro previsto solo per il 2020) mentre Joao Felix non è al top e dovrebbe accomodarsi solo in panchina. Davanti toccherà quindi a Morata e Vitolo.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bentancur; Cristiano Ronaldo, Higuain.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Hermoso, Felipe, Lodi; Koke, Thomas, Hector Herrera, Saul; Morata, Vitolo.