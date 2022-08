Juventus-Atletico Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juve sfida l'Atletico Madrid in amichevole: di seguito tutte le informazioni su dove seguire il match in diretta tv, in streaming e le formazioni.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

JUVENTUS-ATLETICO MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Atletico Madrid

Juventus-Atletico Madrid Data: 07-08-2022

07-08-2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite)

(201 del satellite), (202 del satellite) Streaming: Sky Go, NOW

Ultima amichevole per la Juventus di Massimiliano Allegri che sfida l'Atletico Madrid prima di dare ufficialmente il là alla propria stagione con il debutto in Serie A fissato per lunedì 15 agosto in casa contro il Sassuolo.

I bianconeri, reduci dal Soccer Champions Tour, si apprestano a disputare l'ultimo test estivo dopo il ritorno del tradizionale vernissage di Villar Perosa.

Al cospetto di Madama ci saranno i 'Colchoneros' di Diego Pablo Simeone che, anch'essi a Ferragosto, esordiranno in Liga nella gara valevole per la prima giornata contro il Getafe.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Atletico Madrid: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-ATLETICO MADRID

Juventus-Atletico Madrid si giocherà domenica 7 agosto 2022 al Bloomfield Stadium di Tel Aviv. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-ATLETICO MADRID IN TV

La sfida tra Juventus e Atletico Madrid verrà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 del satellite).

JUVENTUS-ATLETICO MADRID IN DIRETTA STREAMING

Attraverso Sky Go si potrà seguire il match in diretta streaming: basterà collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook oppure scaricando l'app su smartphone e tablet.

Juve-Atletico sarà visibile anche su NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Una acquistato il ticket 'Sport', sarà possibile seguire il match.

Juve-Atletico in diretta anche su GOAL grazie alla consueta diretta testuale del match che vi darà aggiornamenti in tempo reale sulla gara di Tel Aviv.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ATLETICO MADRID

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kean. All. Allegri.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Gimenez, Savic, Reinildo; Llorente, Kondogbia, Lemar, Carrasco; Correa, Cunha. All. Simeone.