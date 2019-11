Juventus-Atletico Madrid 1-0: magia di Dybala, Madama prima nel girone

Una punizione di Dybala consente alla Juventus di battere l'Atletico Madrid e vincere il Girone D di Champions con 90' d'anticipo.

Dopo aver staccato a Mosca il pass per gli ottavi di , la allo Stadium si assicura il primato del gruppo D. Missione centrata grazie al successo ottenuto sull’, in una gara che ha visto i bianconeri vincere e convincere. Star della serata: Dybala.

Senza Douglas Costa, Alex Sandro e Rabiot, Sarri dà continuità al 4-3-1-2 scommettendo su Ramsey dietro le punte. Ronaldo, recuperato, in campo dall’inizio. Solito 4-4-2 per Simeone, in attacco spazio per Vitolo e l’ex Morata.

Avvio all’insegna della qualità per la Juventus che, attraverso trame di livello, si fa vedere dalle parti di Oblak. La risposta degli ospiti è targata Thomas, che dalla distanza spaventa l’estremo difensore polacco. Discorso analogo, minuti dopo, con Saul protagonista. E’ dominio bianconero, che sfocia nel vantaggio nei minuti conclusivi della prima frazione di gara. Protagonista: Dybala, bravo a beffare su punizione Oblak da posizione defilata.

Nella ripresa Simeone inserisce Joao Felix, mentre Sarri opta per Bernardeschi. Che, di personalità, centra il palo con un mancino al veleno. I ritmi si abbassano e, sostanzialmente, Madama si ritrova a disinnescare due situazioni pericolose. Nel dettaglio, De Ligt mostruosa. E non è una novità.

IL TABELLINO

JUVENTUS-ATLETICO MADRID 1-0

MARCATORI: 47’ Dybala

JUVENTUS (4-3-1-2) Szczesny 6.5; Danilo 6.5, Bonucci 7, De Ligt 7.5, De Sciglio 6; Bentancur 6.5 (86' Khedira s.v.), Pjanic 6.5, Matuidi 6; Ramsey 5.5 (63’ Bernardeschi 6.5); Ronaldo 5.5, Dybala 8 (76’ Higuain 6). Allenatore: Sarri

ATLETICO MADRID (4-4-2) Oblak 5; Trippier 5.5, Hermoso 5, Felipe 5.5, Renan Lodi 6 (64’ Lemar 5.5); Koke 6, Thomas 6, Herrera 5 (60’ Correa 5), Saul 6.5; Morata 5, Vitolo 4.5 (54’ Joao Felix 6). Allenatore: Simeone

Arbitro: Taylor

Ammoniti: Hermoso, Renan Lodi, Saul, Herrera (A), Bentancur (J)

Espulsi: nessuno