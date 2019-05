Juventus-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Juventus ospita l'Atalanta nel posticipo della 37ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Massimiliano Allegri, già campione d' per l'8° anno consecutivo, sfida l' di Gian Piero Gasperini, a caccia di un piazzamento Champions, nella 37ª giornata di , nel giorno della festa per lo Scudetto conquistato. I torinesi guidano la graduatoria con 89 punti frutto di 28 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, i bergamaschi sono quarti a quota 65 con un cammino di 19 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte e cercano il riscatto dopo la sconfitta con la in finale di .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore dei bianconeri con 21 reti in 30 presenze, mentre il centravanti colombiano Duvan Zapata è il giocatore più prolifico della Dea con un bottino di 22 goal in 35 partite giocate. La Juventus è reduce da 2 pareggi consecutivi con e e una sconfitta esterna in casa della , l'Atalanta invece ha rimediato 4 vittorie consecutive in campionato nelle ultime 4 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-ATALANTA

Juventus-Atalanta si giocherà domenica 19 maggio 2019 alle ore 20.30 all'Allianz Stadium di Torino. Fra le due squadre sarà il 114° confronto nella Serie A a girone unico.

DOVE VEDERE JUVENTUS-ATALANTA IN TV E STREAMING

La partita Juventus-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite), con la telecronaca curata da Andrea Marinozzi e il commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Gli abbonati avranno la possibilità di seguire la partita in diretta collegandosi con i loro personal computer, tablet e smartphone alla piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ATALANTA

Allegri perde Pjanic in regia e Chiellini in difesa, ma ritrova Mandzukic, Bonucci e Rugani. A destra favorito De Sciglio, mentre a sinistra è ballottaggio fra Spinazzola e Alex Sandro. A centrocampo sarà il recuperato Pjanic a fare il regista, in attacco Bernardeschi potrebbe riprendersi il posto da titolare a discapito di Cuadrado dopo il turno di squalifica, ma occhio proprio al recuperato Mandzukic e a Kean.

Continua l'emergenza in difesa per Gasperini, che perde per squalifica Palomino e non recupera Toloi. Davanti al portiere Gollini giocherano Mancini, Djimsiti e Masiello, questi ultimi due di rientro dopo il turno di stop inflitto dal Giudice sportivo. L'olandese Hateboer potrà ritornare così a spingere sulla fascia destra, con abituale ballottaggio Castagne-Gosens dalla parte opposta. Sulla trequarti torna dalla squalifica anche capitan Gomez, che agirà a supporto della coppia Ilicic-Duvan Zapata.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Bonucci, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.