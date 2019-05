Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali: Dybala titolare, Hateboer in difesa

Le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta: Dybala nel tridente con Cuadrado e Ronaldo, in difesa c'è Cancelo. Gasperini schiera Hateboer nei tre.

Le formazioni ufficiali di - :

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Barzagli, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Hateboer, Djimsiti, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Ilicic.

La Juventus si schiera con il 4-3-3 con Dybala in attacco con Cuadrado e Ronaldo. Panchina per Mandzukic e per Bernardeschi. Nessuna sorpresa a centrocampo, in difesa si rivede Cancelo a destra. Grande attesa per Barzagli, all'ultima in casa: gioca titolare con Bonucci.

Una sorpresa per l'Atalanta, che schiera Hateboer sulla linea di difesa a tre insieme a Djimsiti e Masiello, con Castagne e Gosens sulle corsie. Davanti i soliti Ilicic, Gomez e Zapata.