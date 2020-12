Juventus-Atalanta, incredibile Morata: sbaglia a porta vuota col tacco

Convinto di essere in fuorigioco, l'attaccante della Juventus ha toccato col tacco a porta spalancata: ma nessun fischio.

Si è aperto con - il grande mercoledì di . Grandi giocate in campo, ma anche un errore clamoroso che ha fatto esplodere i social nel primo tempo della sfida giocata a porte chiuse in quel dello Stadium di .

Al 13' infatti, Morata ha spedito a lato clamorosamente con la porta spalancata: McKennie per lo spagnolo, che ha superato Gollini passando la sfera a Cristiano Ronaldo, anticipato da Djimsiti. Palla nuovamente allo spagnolo, che forse convinto del fuorigioco ha toccato il pallone col tacco spalle allo specchio, spedendo fuori.

Nè direttore di gara, nè ai suoi assistenti avevano però fermato il gioco, nonostante la richiesta di offside da parte dei giocatori dell'Atalanta. Non è chiaro se davanti all'eventuale goal di Morata si sarebbe andati al VAR per rivedere l'azione: rimane dunque l'incredibile errore da parte dell'ex .

Altre squadre

Per il resto poche occasioni durante i primi 45' di Juventus-Atalanta, grande equilibrio per un match essenziale in chiave Scudetto e , in virtù della bagarre nelle posizioni nobili della classifica in questa prima parte di campionato.