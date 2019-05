Juventus-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Juventus Campione d'Italia sfida l'Atalanta nella 37ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Nel giorno della festa Scudetto della e del saluto di Massimiliano Allegri ai propri tifosi, l' di Gian Piero Gasperini, ospite a nella 37ª giornata di , prova a difendere il prezioso 4° posto che le consentirebbe di qualificarsi alla prossima .

I bianconeri, laureatisi da tempo Campioni d' per l'8° anno consecutivo, guidano la graduatoria con 89 punti e provano a sbarrare la strada alla Dea. Quest'ultima ha 65 punti, 2 lunghezze di vantaggio sulla dopo lo 0-0 di Reggio Emilia col e 3 sul di Gattuso.

Allegri per l'occasione recupera a sorpresa Mandzukic e schiererà proprio il croato al centro del tridente d'attacco con Cuadrado e Cristiano Ronaldo. K.o. per infortunio Chiellini, in difesa rienterà Bonucci, che giocherà accanto al veterano Barzagli, mentre Cancelo a destra e Alex Sandro a sinistra sono in vantaggio per ricoprire il ruolo di terzino su De Sciglio e Spinazzola.

Gasperini ha ancora problemi in difesa con Toloi infortunato e Palomino squalificato e si affiderà a Mancini dal 1' assieme a Djimsiti e Masiello. Sulla fascia sinistra è ballottaggio fra Castagne e Gosens. In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

JUVENTUS-ATALANTA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Juventus-Atalanta DATA 19 maggio 2019, 20.30 DOVE Allianz Stadium, Torino ARBITRO Gianluca Rocchi TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO JUVENTUS-ATALANTA

Juventus-Atalanta si disputerà la sera di domenica 19 maggio 2019 alle ore 20.30 nel palcoscenico dell'Allianz Stadium di Torino.

Sarà Sky a trasmettere in diretta e in esclusiva il posticipo domenicale Juventus-Atalanta, con telecronaca curata da Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi al commento tecnico.

La partita andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

Gli abbonati potranno seguire Juventus-Atalanta anche in diretta collegandosi attraverso i propri pc, tablet e smartphone alla piattaforma Sky Go.

JUVENTUS-ATALANTA IN DIRETTA SU GOAL

Tutti i lettori di Goal avranno la possibilità di seguire il posticipo Juventus-Atalanta anche in diretta testuale. Collegandosi sul sito, avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto del match, a iniziare dal pre-partita fino al fischio finale. Successivamente, collegandosi con il portale, troveranno la cronaca e le pagelle della partita, nonché le dichiarazioni più importanti rilasciate a caldo dai due allenatori e dai giocatori in campo.

Sorpresa Mandzukic nell'undici di partenza di Allegri per l'ultima partita casalinga della Juventus. Il croato è recuperato e sarà regolarmente schierato in campo dal 1' nel tridente offensivo con Cuadrado e Cristiano Ronaldo. Destinati alla panchina sia Bernardeschi, sia Dybala. A centrocampo Emre Can e Matuidi affiancheranno Pjanic, che agirà da regista. Dietro, davanti al portiere Szczesny, a destra Cancelo sopravanza De Sciglio, così come a sinistra Alex Sandro è in vantaggio su Spinazzola. Al centro k.o. Chiellini per il problema al polpaccio, torna invece Bonucci.

Gasperini punterà in attacco sui titolarissimi: Duvan Zapata agirà da centravanti, con Ilicic al suo fianco e il 'Papu' Gomez a supporto. A centrocampo sulla sinistra si contendono una maglia Castagne e Gosens, mentre a destra è sicuro del posto Hateboer, così come lo sono in mezzo Freuler e De Roon. Prosegue invece l'emergenza in difesa, con Toloi ancora fuori per infortunio e Palomino squalificato. La linea a tre davanti a Gollini sarà dunque composta da Mancini, Djimsiti e Masiello.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Barzagli, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Mandzukic, Ronaldo.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.