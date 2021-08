Juventus-Atalanta dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Antipasto di Serie A con l'amichevole tra Juventus e Atalanta: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle probabili formazioni.

JUVENTUS-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Atalanta

Juventus-Atalanta Data: 14 agosto 2021

14 agosto 2021 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: Sky Sport (numero 252 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

La Juventus si prepara all'imminente inizio di un nuovo campionato di Serie A affrontando in amichevole l'Atalanta, formazione con cui probabilmente battaglierà per le posizioni d'alta classifica.

I bianconeri di Allegri vengono dal k.o. per 3-0 contro il Barcellona , più pesante sul piano del risultato che della prestazione. In precedenza, avevano affrontato e battuto Cesena e Monza.

Anche l'Atalanta è reduce da una sconfitta, per 2-0 contro il West Ham. Il primo passo falso dell'estate dopo il 13-0 all'AlbinoGandino, l'1-1 contro il Maccabi Bnei Raina e la vittoria per 2-1 sul Pordenone.

Nella scorsa stagione, le due squadre si sono affrontate in finale di Coppa Italia. Di Kulusevski e Chiesa i goal della vittoria bianconera, intervallati dal momentaneo 1-1 di Malinovskyi.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO JUVENTUS-ATALANTA

Il confronto tra Juventus e Atalanta è in programma sabato 14 agosto, alle ore 20.30. Una sfida che verrà giocata all'Allianz Stadium.

Juventus-Atalanta verrà trasmessa in esclusiva su Sky. Gli abbonati all'emittente satellitare potranno godersi il match andando al canale Sky Sport (numero 252 del satellite).

Oltre alla visione in tv, per il match tra bianconeri e nerazzurri c'è la possibilità dello streaming su Sky Go (applicazione gratuita per gli abbonati Sky utilizzabile tramite pc, smartphone e tablet). La gamma delle possibilità prevede anche NOW , servizio on demand che offre il meglio della programmazione di Sky.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Ramsey, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Miranchuk; Muriel. All. Gasperini.