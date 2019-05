Juventus-Atalanta, Cristiano Ronaldo ammonito dopo la fine del primo tempo

Rocchi fischia l'intervallo fermando un attacco della Juventus e Cristiano Ronaldo si arrabbia: giallo dopo il duplice fischio.

Cristiano Ronaldo si arrabbia con l'arbitro Rocchi. Il fischietto fiorentino fischia l'intervallo fermando un attacco della e scatena le proteste del portoghese, ammonito dopo il duplice fischio.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I bianconeri sono sotto in casa contro l' e si riversano in avanti nel tentativo di trovare il pareggio, ma sul cronometro di Rocchi i due minuti di recupero concessi nel primo tempo sono già scaduti: squadre negli spogliatoi e potenziale chance stoppata.

Tanto basta per far imbufalire Ronaldo, il quale protesta vivacemente e rimedia il cartellino giallo quando le squadre stanno per dirigersi negli spogliatoi.