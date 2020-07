Juventus-Atalanta, i convocati bianconeri: ancora out De Sciglio, torna Dybala

Diramata la lista dei giocatori che prenderanno parte al big match contro l'Atalanta: fuori Demiral e Khedira, c'è De Ligt.

Si avvicina il match che tutta seguirà, quello che può decidere la stagione. La vuole chiudere il discorso campionato allontanando un' sulle ali dell'entusiasmo che in caso di vittoria si porterebbe a soli sei punti dalla vetta, occupata dai bianconeri.

La Juventus ha diramato la lista dei convocati per il big match contro l'Atalanta senza grandi novità: tornano dopo il turno di squalifica scontato contro il , sia Dybala che De Ligt, fondamentali in questa nuova senza tifosi e out contro i rossoneri per somma di ammonizioni.

Non saranno della gara invece gli infortunati Demiral e De Sciglio, non ancora recuperati e probabilmente nella lista dei convocati solamente nei prossimi match che vedranno la Juventus impegnata rispettivamente contro e . Out anche Khedira, che dovrebbe tornare solamente nella prossima annata.

Riguardo la formazione titolare, Sarri non dovrebbe cambiare praticamente nulla, eccezion fatta per l'inserimento di De Ligt e Dybala: in attacco ci sarà ancora Bernardeschi a completare il tridente in cui Cristiano Ronaldo si posizionerà sul versante opposto, mentre Rabiot partirà dal 1' a centrocampo.