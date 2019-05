Juventus-Atalanta, Buffon torna allo Stadium un anno dopo l'addio

Gigi Buffon torna allo Stadium per Juventus-Atalanta un anno dopo aver lasciato i bianconeri: "Sono emozionato, qui per salutare Barzagli".

Un anno dopo la sua ultima partita con la maglia della , Gigi Buffon torna allo Stadium da spettatore per assistere alla partita contro l'.

Era esattamente il 19 maggio 2018 quando Buffon scendeva in campo per l'ultima volta con i colori bianconeri addosso (contro il ), in una giornata di lacrime emozioni.

Buffon ha anche pubblicato un divertente video messaggio tramite l'account Twitter ufficiale della Juventus, dedicato a Barzagli ed Allegri.