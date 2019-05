Juventus-Atalanta, anche Ramsey all'Allianz Stadium: 'prima' a Torino per il gallese

Ad assistere a Juventus-Atalanta c'è anche Aaron Ramsey: il nuovo acquisto dei bianconeri è per la prima volta all'Allianz Stadium.

Sarà una serata di festa completa per la : la partita con l' sarà in una cornice di festa per lo scudetto e con tanti ospiti.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Oltre a Buffon, infatti, all'Allianz Stadium questa sera per festeggiare lo scudetto numero 8 in fila dei bianconeri c'è anche Aaron Ramsey.

Per il gallese si tratta di una 'prima' a per assistere a una partita della sua futura squadra, di cui farà parte dal prossimo 1 luglio ufficialmente.

Nel frattempo, però, l'attuale giocatore dell' si presenta allo Stadium, per raccogliere il primo saluto di quelli che saranno i suoi nuovi tifosi.