Juventus-Atalanta alle 20.30: il Milan chiede il posticipo contro il Frosinone

Il Milan ha avanzato richiesta formale alla Lega per giocare la gara contro il Frosinone in contemporanea con Juventus-Atalanta.

Nuova possibile rivoluzione in vista per il programma della trentasettesima e penultima giornata di . Secondo 'Sky Sport' infatti il avrebbe formalmente chiesto alla Lega di giocare in contemporanea con l'.

La richiesta è stata avanzata dai rossoneri dopo la decisione di posticipare Juventus-Atalanta alle 20.30 di domenica 19 maggio per permettere ai bianconeri di celebrare la festa Scudetto all'interno dello stadio e in notturna.

Una scelta che secondo i rossoneri incide sulla corsa Champions, ecco perché il Milan adesso chiede alla Lega di poter giocare la gara casalinga contro il allo stesso orario e non alle 18 di domenica prossima, come inizialmente previsto dal calendario.

Attualmente però oltre a -Atalanta dovrebbe giocarsi alle 20.30 di domenica pure -, unico posticipo previsto da tempo. A questo punto insomma la palla passa alla Lega.