Juventus-Atalanta 1-1: la Dea sale al terzo posto nella serata di Barzagli

L'Atalanta strappa un pareggio per 1-1 nella serata che la Juventus dedica ad Andrea Barzagli. Mandzukic entra e risponde al goal di Ilicic.

A non smette di piovere da tre giorni. Un alone di tristezza e malinconia accompagna mestamente gli addii di Massimiliano Allegri e Andrea Barzagli. Il primo, dopo cinque stagioni e undici trofei, messo delicatamente alla porta in favore del cambiamento. Il secondo, fresco di 38 primavere, giunto fisiologicamente alla pensione. Due giganti amati e rispettati profondamente dal popolo juventino. Che, in occasione del pareggio con l', ha vissuto una serata atipica. Da una parte, i festeggiamenti per l'ottavo scudetto di fila. Dall'altra, il dispiacere per un ciclo giunto al capolinea.

Resta, poi, la prestazione della Dea. I nerazzurri, freschi di delusione in Coppa , allo Stadium ottengono un risultato vitale in funzione della ; sogno, ormai, a un passo dall'essere realizzato.

I bianconeri vanno di 4-3-3, con il tridente offensivo formato da Cuadrado, Dybala e Ronaldo. Gli orobici si presentano senza lo squalificato Palomino. In difesa rientra Masiello. Gomez e Ilicic a supporto di Zapata in attacco.

La prima occasione della partita capita sul destro di Ronaldo, che da posizione più che favorevole spara incredibilmente alto. Se i padroni di casa chiamano, gli ospiti rispondono. Con Hateboer a centrare la traversa. Ed è il preludio al vantaggio atalantino firmato dal solito Ilicic. Nella ripresa, al minuto 15, Barzagli esce e ottiene la standing ovation di tutto lo stadio. Szczesny si supera su una bella punizione di Ilicic. Tuttavia, il subentrato Mandzukic la pareggia sfruttando un'incertezza grossolana dell'estremo difensore nerazzurro. De Roon nel finale si la palla del sorpasso. Rosso diretto per Bernardeschi.

I GOAL

33' ILICIC 0-1

Angolo di Gomez, Masiello prolunga dal primo palo: lo sloveno appoggia in rete da pochi passi.

80' MANDZUKIC 1-1

Cross dalla destra di Cuadrado, il croato trova il pari con un destro da posizione quasi impossibile

IL TABELLINO

JUVENTUS-ATALANTA 1-1

MARCATORI: 33' Ilicic, 80' Mandzukic

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny 6.5; Cancelo 6, Barzagli 10 (61' Mandzukic 7), Bonucci 6, Alex Sandro 5.5 (46' Bernardeschi 5); Emre Can 5.5, Pjanic 5, Matuidi 5.5 (84' Kean s.v.); Cuadrado 6, Ronaldo 6, Dybala 5. Allenatore: Allegri

ATALANTA (3-4-1-2) Gollini 5; Hateboer 6, Djimsiti 6.5, Masiello 6.5; Castagne 6, De Roon 6, Freuler 6.5, Gosens 6 (62' Mancini 6); Gomez 6.5 (74' Pasalic s.v.); Ilicic 7 (78' Barrow s.v.), Zapata 6.5. Allenatore: Gasperini

Arbitro: Rocchi

Ammoniti: Alex Sandro, Hateboer, Ronaldo, Matuidi

Espulsi: Bernardeschi